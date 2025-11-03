Nuova area giochi a Villa Severi | uno spazio inclusivo e sicuro per bambini e ragazzi
Arezzo, 3 novembre 2025 – È stata completata la riqualificazione dell’area ludica del parco di Villa Severi, uno degli spazi verdi più amati e frequentati della città. L’intervento, d al valore complessivo di 100mila euro, ha riguardato la sostituzione integrale delle vecchie attrezzature con nuovi giochi inclusivi e multifunzionali, pensati per accogliere e stimolare bambini e ragazzi di diverse fasce d’età, dai 2 ai 15 anni. In totale sono state installate 13 nuove attrezzature ludiche, 7 giochi destinati ai bambini tra i 2 e gli 8 anni e 6 giochi pensati per ragazzi tra i 6 e i 15 anni. L’area è stata inoltre dotata di una pavimentazione antitrauma di circa 180 mq, realizzata in gomma colata SBR nera, decorata con disegni colorati, per garantire la massima sicurezza durante il gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
