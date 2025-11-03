Nuoto Artistico gli Azzurri in raduno a Savona | obiettivo nuova stagione

Savona – E’ in svolgimento il collegiale di ripresa della Nazionale Italiana Nuoto Artistico. Gli Azzurri preparano la nuova stagione e sono in preparazione alla piscina olimpica di Savona e il programma durerà per tutto il mese di novembre. Fino al 15 novembre è impegnata la squadra nazionale assoluta nella cittadina ligure, mentre fino al 22 di questo mese svolgono gli allenamenti gli atleti dei doppi e dei singoli. Tutti coordinati dal direttore tecnico delle squadre Patrizia Giallombardo, insieme ai rispettivi staff. I convocati azzurri – Fonte Federnuotofedernuoto.it. Squadra Nazionale – Savona, 115 novembre Convocate: Beatrice Andina (RN SavonaMarina Militare), Chiara Benesso (Plebiscito Padova), Valentina Bisi (RN Savona), Caterina Cucco (Sincro Seregno), Beatrice Esegio (Plebiscito Padova), Greta Gitto (RN Savona), Marta Iacoacci (Aurelia NuotoMarina Militare), Alessia Macchi (Busto NuotoMarina Militare), Giorgia Lucia Macino (RN SavonaMarina Militare), Sofia Mastroianni (RN SavonaMarina Militare), Alessia Negroni (G. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it