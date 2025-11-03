Nudi sul web con l' AI la procura di Roma apre un' inchiesta
AGI - I pm di Roma hanno un' inchiesta in relazione alle immagini - generate dall' intelligenza artificiale -, di donne dello spettacolo e non e che compaiono nude su un sito per adulti. Nel procedimento, coordinato dall'aggiunto Sergio Colaiocco e aperto dopo l'arrivo di alcune denunce tra cui quella della giornalista Francesca Barra, si indaga per il reato introdotto nell'ottobre scorso, sull' illecita diffusione di contenuti generati o alterati con il sistema di intelligenza artificiale. Il reato prevede una pena da uno a 5 anni. La diffusione di contenuti via social. La scoperta di siti che diffondevano foto create artificialmente con nudi di personaggi VIP è avvenuta grazie anche alla segnalazione di utenti, che hanno informato i diretti interessati. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondisci con queste news
La Procura di Genova ha chiesto la condanna all'ergastolo per Anna Lucia Cecere, l'ex insegnante accusata di avere ucciso la segretaria Nada Cella il 6 maggio 1996 a Chiavari. Quattro anni invece per Marco Soracco, il commercialista per cui lavorava la v - facebook.com Vai su Facebook