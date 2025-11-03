Nudi sul web con l' AI la procura di Roma apre un' inchiesta

AGI - I pm di Roma hanno un' inchiesta in relazione alle immagini - generate dall' intelligenza artificiale -, di donne dello spettacolo e non e che compaiono nude su un sito per adulti. Nel procedimento, coordinato dall'aggiunto Sergio Colaiocco e aperto dopo l'arrivo di alcune denunce tra cui quella della giornalista Francesca Barra, si indaga per il reato introdotto nell'ottobre scorso, sull' illecita diffusione di contenuti generati o alterati con il sistema di intelligenza artificiale. Il reato prevede una pena da uno a 5 anni. La diffusione di contenuti via social. La scoperta di siti che diffondevano foto create artificialmente con nudi di personaggi VIP è avvenuta grazie anche alla segnalazione di utenti, che hanno informato i diretti interessati. 🔗 Leggi su Agi.it

