Nudi fatti con l’IA dopo la denuncia di Barra partono le indagini | l’indizio sul registro del sito
La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla piattaforma di nudo creato con l'IA denunciata dalla giornalista Francesca Barra. Il reato per cui si indaga riguarda la diffusione di deepfake ed è stato introdotto nella legge italiana a partire dallo scorso settembre. Da un'analisi del dominio del sito sembra però non sarà così semplice farlo chiudere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il caso di "SocialMediaGirls" dopo il gruppo "Mia moglie" e il forum "Phica.eu". Oltre a quelle di Barra, sono state trovate foto di nudi realizzate con l'Ia (e non consensuali) di altre donne della scena pubblica, tra cui anche Caterina Balivo, Michelle Hunziker, Ma - facebook.com Vai su Facebook