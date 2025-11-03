Nudi fatti con l’IA dopo la denuncia di Barra partono le indagini | l’indizio sul registro del sito

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla piattaforma di nudo creato con l'IA denunciata dalla giornalista Francesca Barra. Il reato per cui si indaga riguarda la diffusione di deepfake ed è stato introdotto nella legge italiana a partire dallo scorso settembre. Da un'analisi del dominio del sito sembra però non sarà così semplice farlo chiudere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

