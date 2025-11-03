Novembre tradizioni e proverbi | dall’estate di San Martino ai riti contadini
Il mese di novembre inizia con Ognissanti e il Giorno dei Morti, quando il foliage dell’autunno si accende e le prime nebbie sembrano circondare di mistero il mondo. Novembre è un mese di confine, in cui la luce si ritira e la natura sembra trattenere il respiro. Il nome deriva dal latino novem, “nove”, perché nel calendario romano era il nono mese dell’anno. È il tempo del raccolto che finisce, delle giornate che si accorciano, delle brume che si alzano come veli tra i campi. Il paesaggio si spoglia e invita alla lentezza, al raccoglimento, alla riflessione. Anche la cultura popolare ne riconosce da sempre la doppia natura: un mese malinconico e al tempo stesso capace di accendersi di colori e riti, che non manca di proverbi popolari e momenti di festa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
