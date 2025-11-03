Novembre Patavino 2025 | XII edizione tra cultura sapori e territorio

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche quest’anno Novembre Patavino, giunto alla sua dodicesima edizione, con un ricco e coinvolgente programma che animerà la città dal 5 novembre al 6 dicembre 2025. Il Festival si conferma un appuntamento immancabile nel calendario autunnale degli eventi cittadini, capace di portare a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Novembre Patavino 2025 - Il programma dettagliato degli eventi è disponibile sul sito e sui canali social ufficiali degli organizzatori. Riporta padovanews.it

Cerca Video su questo argomento: Novembre Patavino 2025 Xii