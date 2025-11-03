Novembre PataVino 2025 tutti gli eventi della prima settimana

Prende il via Novembre Patavino, giunto alla sua dodicesima edizione con un ricco e coinvolgente programma che animerà la città dal 5 novembre al 6 dicembre 2025. Tutti gli appuntamenti di Novembre Patavino sono su prenotazione fino a esaurimento posti al link novembrepatavino.it con alcuni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Un viaggio tra cultura, enogastronomia e promozione del territorio il cui denominatore comune sono le eccellenze padovane e venete #Padova #NovembrePatavino #musica #cultura #sapori - facebook.com Vai su Facebook

Novembre Patavino 2025: XII edizione tra cultura, sapori e territorio - Un viaggio tra cultura, enogastronomia e promozione del territorio il cui denominatore comune sono le eccellenze padovane e venete. Segnala padovaoggi.it

Novembre patavino 2025: cultura, sapori e territorio dal 5 novembre al 6 dicembre - Torna Novembre Patavino, il festival che celebra cultura, enogastronomia e promozione del territorio, giunto alla sua XII edizione. Da padovanews.it

Novembre Patavino 2025 - Il programma dettagliato degli eventi è disponibile sul sito e sui canali social ufficiali degli organizzatori. Secondo padovanews.it