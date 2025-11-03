Novembre mese di scioperi | dai trasporti alle scuole il calendario delle proteste

Nei prossimi giorni sono previsti diversi disagi a causa degli stop che interessano anche il settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo, oltre al grande sciopero indetto il 28 novembre contro la Manovra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Novembre mese di scioperi: dai trasporti alle scuole, il calendario delle proteste

Benvenuto novembre il mese delle foglie che cadono e che cambiano colore, dando nuovi inizi @vivisubiaco #novembre #autunno #fogliecadenti #montagnachepassione - facebook.com Vai su Facebook

