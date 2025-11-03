Novembre mese di scioperi | dai trasporti alle scuole il calendario delle proteste

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi giorni sono previsti diversi disagi a causa degli stop che interessano anche il settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo, oltre al grande sciopero indetto il 28 novembre contro la Manovra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

novembre mese di scioperi dai trasporti alle scuole il calendario delle proteste

© Tgcom24.mediaset.it - Novembre mese di scioperi: dai trasporti alle scuole, il calendario delle proteste

Argomenti simili trattati di recente

novembre mese scioperi trasportiScioperi trasporti novembre 2025, dai treni ai bus fino agli aerei dal Lazio alla Lombardia: il calendario - Il mese di novembre si aprirà con una serie di scioperi che riguarderanno i trasporti cittadini e regionali. ilmessaggero.it scrive

novembre mese scioperi trasportiScioperi di novembre, dal doppio stop dei trasporti allo sciopero generale: le date e gli orari - Nel mese di novembre sono diverse le agitazioni sindacali programmate e due di queste interesseranno il trasporto pubblico locale. Lo riporta milanotoday.it

novembre mese scioperi trasportiScioperi trasporti novembre 2025, dai treni ai bus fino agli aerei: il calendario con tutte le date, dal Lazio alla Lombardia - Il mese di novembre si aprirà con una serie di scioperi che riguarderanno i trasporti cittadini e regionali. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Novembre Mese Scioperi Trasporti