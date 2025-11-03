Novembre mese dell' arte a Bagnoli di Sopra
Inizia il Mese dell'Arte a Bagnoli di Sopra. Domenica 9 novembre alle ore 16.30 al Palazzetto Widmann incontriamo l'artista Gianni Turin. Ingresso libero. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
