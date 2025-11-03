Novembre di proteste | ecco tutti gli scioperi in Italia Quali sono le categorie a rischio

Panorama.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Teniamoci pronti a un novembre di fuoco. No, non stiamo parlando di temperature sopra la media oppure di incendi. Novembre si preannuncia di fuoco a causa degli scioperi previsti a livello nazionale, con tutti i possibili disagi che ne derivano per gli italiani. Già, il calendario si prospetta particolarmente fitto: si fermeranno non solo le scuole, ma anche le farmacie e i trasporti. Percorriamo insieme questo mese di disagio, così da essere preparati a combatterlo al meglio. Lo sciopero della scuola. Il 4 novembre si parte subito con lo sciopero della scuola, indetto dal sindacato Sisa (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente). 🔗 Leggi su Panorama.it

novembre di proteste ecco tutti gli scioperi in italia quali sono le categorie a rischio

© Panorama.it - Novembre di proteste: ecco tutti gli scioperi in Italia. Quali sono le categorie a rischio

Contenuti che potrebbero interessarti

novembre proteste tutti scioperiTutti gli scioperi di novembre 2025, il calendario delle proteste in Italia - Dalla scuola ai medici, fino a farmacie e trasporti: questo mese sarà segnato da scioperi in tutta Italia. Si legge su corriere.it

novembre proteste tutti scioperiScioperi di novembre, 11 blocchi in 2 giorni: il calendario completo delle agitazioni - Novembre 2025 sarà un mese di forti disagi per cittadini e pendolari, con scioperi in diversi settori, il calendario delle proteste ... Lo riporta quifinanza.it

Scioperi novembre 2025, dai treni ai bus fino agli aerei: il calendario completo delle proteste - A fermarsi non sarà solo il trasporto pubblico locale, treni e aerei anche il settore dell'istruzione. Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Novembre Proteste Tutti Scioperi