Novembre alla Rocca di Riolo | un mese di mistero storia e avventura
L’atmosfera suggestiva del Medioevo accoglierà i visitatori domenica 9 e domenica 23 novembre alle ore 15 con Alla corte di Caterina, una visita narrata che riporta alla luce la figura affascinante e indomita di Caterina Sforza, signora delle Romagne. Un viaggio nel tempo che attraversa i segreti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Gli orari di ingresso alla Rocca Viscontea in vigore per il mese di novembre 2025: da martedì a domenica, al mattino 10.00-12.30* e 14.00-16.30* (*ultimo ingresso e chiusura biglietteria; chiusura effettiva 30 minuti dopo l'ultimo ingresso) chiuso il lunedì - facebook.com Vai su Facebook
Un palcoscenico di misteri alla Rocca di Riolo - L’atmosfera del tardo Medioevo rivivrà sabato 1, domenica 9 e domenica 23 novembre alle ore 15 con Alla corte di Caterina, la visita narrata dedicata a Caterina Sforza, la celebre “Leonessa delle ... Riporta ravennanotizie.it
Rocca di Riolo Terme, fantasmi e 'strane presenze' nella notte. Le foto - E' quanto sostengono i componenti del gruppo CdR, Compagnia di Ricerca del paranormale. Scrive ilrestodelcarlino.it
Settembre, un mese tra storia, arte e mistero alla Rocca - Il mese di settembre porta alla Rocca di Riolo un calendario di eventi che unisce suggestione storica, creatività e intrattenimento. Da ilrestodelcarlino.it