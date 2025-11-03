Novembre a Technotown | Smartlabs minicorsi Teaclass e aperiworkshop di arte e scienza per giovani

Technotown inaugura il mese di novembre con nuove attività per i giovani. Dopo il successo degli aperitivi astronomici, al via tre nuovi format che coinvolgeranno il pubblico di Technotown durante i weekend creativi del mese con speciali laboratori, minicorsi e aperiworkshop.SmartlabsLaboratori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

