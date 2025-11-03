Novara è allarme scabbia nelle scuole?
Nei giorni scorsi due sezioni di un asilo nido di Novara sono state chiuse per sospetto caso di scabbia. La chiusura, di due giorni, è stata necessaria per permettere la santificazione degli spazi. Sembrerebbe anche che, nelle scorse settimane, altri casi si siano manifestati anche in una materna. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Allarme scabbia in Italia: i sintomi e le cure - La scabbia è una parassitosi causata dall'acaro Sarcoptes scabiei, che scava cunicoli nello strato superficiale della pelle per deporre le uova. Da gazzetta.it
È allarme scabbia in Italia: sintomi, cure e come proteggersi - Per difendersi occorre seguire qualche semplice accortezza La scabbia è tornata prepotentemente alla ribalta nel nostro ... Lo riporta panorama.it
Scabbia, è allarme in un ospedale nel Torinese: reparto con 80 pazienti in quarantena (per la seconda volta dal 2020). Chi è più a rischio - La scabbia torna prepotentemente in Italia, tanto che un intero reparto dell'ospedale di Settimo Torinese, alle porte del capoluogo piemontese, è stato posto in ... Segnala leggo.it