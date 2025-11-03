Novara è allarme scabbia nelle scuole?

Nei giorni scorsi due sezioni di un asilo nido di Novara sono state chiuse per sospetto caso di scabbia. La chiusura, di due giorni, è stata necessaria per permettere la santificazione degli spazi. Sembrerebbe anche che, nelle scorse settimane, altri casi si siano manifestati anche in una materna. 🔗 Leggi su Novaratoday.it