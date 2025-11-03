Novak Djokovic sarà alle ATP Finals? Arriva la conferma di Binaghi

Emergono nuovi indizi sull’eventuale partecipazione di Novak Djokovic alle ATP Finals 2025. In attesa dell’annuncio ufficiale del tennista serbo, impegnato questa settimana nell’ATP 250 di Atene, Angelo Binaghi si è esposto pubblicamente in tal senso ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento dichiarandosi ottimista a proposito della presenza di Nole a Torino. “ Noi abbiamo avuto conferma che Djokovic ci sarà a Torino. La qualificazione di Musetti sarebbe qualcosa di esagerato. Lorenzo merita di entrare nei primi otto, e lo meritava già nel 2024. La sconfitta di Parigi? Sonego è un grande professionista e si è comportato da tale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novak Djokovic sarà alle ATP Finals? Arriva la conferma di Binaghi

