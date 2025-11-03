Novak Djokovic giocherà le Atp Finals a Torino | arriva la conferma di Binaghi Cosa cambia per Musetti

“Abbiamo la conferma che Djokovic giocherà a Torino”. Brutte notizie per Lorenzo Musetti in ottica Atp Finals: Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ha confermato a La politica del pallone su Rai gr Parlamento la partecipazione del campione serbo al torneo tra i migliori otto. Per Torino e lo spettacolo è una bella notizia. Meno per il carrarino, non perché Djokovic (quarto nella Race) sia diretto avversario per la qualificazione di Musetti, ma perché in caso di forfait del sette volte campione Wimbledon, sia Musetti che Auger-Aliassime si sarebbero qualificati alle Finals. Il presidente della Federazione italiana tennis e padel ha poi parlato proprio di Lorenzo Musetti: “Merita di entrarci di diritto, credo sarebbe successo anche l’anno scorso ma lui ha sacrificato la sua programmazione per poter vincere la medaglia alle Olimpiadi e di questo gli va dato atto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

