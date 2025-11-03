Novak Djokovic giocherà le Atp Finals a Torino | arriva la conferma di Binaghi Cosa cambia per Musetti
“Abbiamo la conferma che Djokovic giocherà a Torino”. Brutte notizie per Lorenzo Musetti in ottica Atp Finals: Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ha confermato a La politica del pallone su Rai gr Parlamento la partecipazione del campione serbo al torneo tra i migliori otto. Per Torino e lo spettacolo è una bella notizia. Meno per il carrarino, non perché Djokovic (quarto nella Race) sia diretto avversario per la qualificazione di Musetti, ma perché in caso di forfait del sette volte campione Wimbledon, sia Musetti che Auger-Aliassime si sarebbero qualificati alle Finals. Il presidente della Federazione italiana tennis e padel ha poi parlato proprio di Lorenzo Musetti: “Merita di entrarci di diritto, credo sarebbe successo anche l’anno scorso ma lui ha sacrificato la sua programmazione per poter vincere la medaglia alle Olimpiadi e di questo gli va dato atto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Novak #Djokovic andrà a Torino. L'ex n.1 del mondo avrebbe fatto sapere di essere intenzionato a giocare le #Finals. La volontà di esserci c'è, unico dubbio le sue condizioni fisiche, che testerà ad Atene. Dove potrebbe essere un ostacolo per #Musetti - X Vai su X
Novak Djokovic analizza la sua sconfitta e sottolinea le differenze tra i campi a Indian Wells: le parole del serbo - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner raggiunge Novak Djokovic: sono gli unici due nella storia - Jannik Sinner, grazie al successo nel Master 1000 di Parigi, chiuderà la stagione con almeno 10. tennisworlditalia.com scrive
Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Parigi: "Devo curarmi". ATP Finals a rischio, ma ci sarà al "suo" torneo - Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Parigi, ufficiale l'assenza di Nole: Devo curarmi. Da sport.virgilio.it
Patrick McEnroe: “Djokovic alle ATP Finals? Il mio istinto mi dice che non ci sarà” - L’ex numero 1 del mondo non ha ancora comunicato se sarà presente o meno a Torino e dalla sua decisione potrebbe dipendere il destino di Musetti Novak Djokovic parteciperà alle Nitto ATP Finals di Tor ... Riporta tennisitaliano.it