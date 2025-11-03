Notte fluo ad Acquaworld | schiuma musica e sorrisi in piscina
Musica, luci e fluo tornano a colorare Acquaworld con il party più celebre della Brianza: una notte tra piscine, schiuma e sorrisi che promette energia pura. Un appuntamento atteso, capace di trasformare l’autunno in un’esplosione di colori e ritmo. Pronti a brillare? L’appuntamento da non perdere Sabato 22 novembre 2025, dalle 21:00 a mezzanotte, il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
La notte più spaventosa dell’anno è qui Questa sera ci scateniamo con ZARRO NIGHT in versione FLUO ? Indossa il tuo costume oppure lasciati truccare dal nostro staff Sala2: Latinoamericano ? Apertura porte 22.30 ? PREVENDITE S Vai su Facebook
Halloween ad Acquaworld - Fiumi di schiuma e musica pulsante con dj set creeranno un’atmosfera surreale e coinvolgente, con figure spaventose tra p ... Secondo monzatoday.it
Halloween Schiuma Party - La notte più spaventosa dell’anno torna ad Acquaworld, a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, pronta a trasformarsi in un’esperienza indimenticabile. Riporta ilgiorno.it