Notte degli orrori a Torino 15enne seviziato dal branco ad Halloween | i carabinieri sequestrano i cellulari di tre minorenni

Un 15enne invalido è stato torturato per ore nella notte di Halloween da una baby-gang. Non stiamo parlando di un racconto horror, ma di una vicenda avvenuta a Torino nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Adesso la procura ha aperto un’inchiesta dopo le indagini dei Carabinieri, a seguito della denuncia della mamma. Secondo quanto affermato dal genitore sui social, il ragazzo sarebbe stato chiuso in un appartamento e poi minacciato con un cacciavite. Poi gli aggressori gli avrebbero rasato le sopracciglia e spento una sigaretta sulla caviglia. In seguito, il giovane sarebbe stato costretto a immergersi nel fiume Dora senza la maglietta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Notte degli orrori a Torino, 15enne seviziato dal branco ad Halloween: i carabinieri sequestrano i cellulari di tre minorenni

News recenti che potrebbero piacerti

Ragazzi buona Notte di Halloween a tutti Vivere di Horror la passerà con gli amici del BORGO DEGLI Orrori a Sismano 'Halloween è la notte in cui il confine tra realtà e incubo svanisce' #VDH #halloweenconviveredihorror - facebook.com Vai su Facebook

Torino, notte di Halloween di terrore vero per un 15enne invalido: rapito e seviziato da una baby gang - Il ragazzino è stato chiuso in uno stanzino, gli hanno rasato i capelli e lo hanno costretto a gettarsi nel fiume ... Riporta affaritaliani.it

Torino, 15enne rapito e torturato nella notte di Halloween - Sono in corso le indagini dei carabinieri di Moncalieri, nel Torinese, sulla vicenda del ragazzo invalido, torturato da una baby- Secondo tg24.sky.it

Torino, 15enne rapito: individuati i responsabili accusati di sequestro persona e violenza privata - Sequestrati i cellulari: il sospetto è che i tre possano aver ripreso la scena con gli smartphone ... msn.com scrive