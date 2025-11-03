“Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo”. Quella di Carlo Nordio al Corriere della sera è una sorta di confessione inconsapevole: in una lunga intervista, il ministro della Giustizia ammette di fatto che il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere serve a evitare inchieste e processi a carico della classe dirigente. La riforma, promette infatti, eviterà future “ invasioni di campo “, facendo “recuperare alla politica il suo primato costituzionale, gli spazi che ha abbandonato in modo talvolta codardo” e sono stati “ colmati ” dai pubblici ministeri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nordio “confessa”: “Con la riforma mai più invasioni di campo dei pm. Quando governerà il Pd servirà anche a loro”