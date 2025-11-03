Nordio confessa | Con la riforma mai più invasioni di campo dei pm Quando governerà il Pd servirà anche a loro
“Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo”. Quella di Carlo Nordio al Corriere della sera è una sorta di confessione inconsapevole: in una lunga intervista, il ministro della Giustizia ammette di fatto che il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere serve a evitare inchieste e processi a carico della classe dirigente. La riforma, promette infatti, eviterà future “ invasioni di campo “, facendo “recuperare alla politica il suo primato costituzionale, gli spazi che ha abbandonato in modo talvolta codardo” e sono stati “ colmati ” dai pubblici ministeri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
VIDEO / "Quella che abbiamo fatto è una riforma primaria di civiltà giuridica”, ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine dell’evento “Tre anni di governo Meloni, tre anni di risultati” a Mestre. La riforma, ha spiegato, separa le carriere dei magistr Vai su Facebook
Nordio “La riforma? Molti magistrati in privato sono a favore” - ROMA (ITALPRESS) – “Nessun magistrato di buon senso può pensare che si sia attentato all’indipendenza. Riporta iltempo.it
Intervista a Nordio: «La riforma? Molti magistrati in privato sono a favore. E così la politica riprende i suoi spazi» - Intervista al ministro della Giustizia: «Mi stupisce Schlein, la legge gioverebbe anche a loro al governo. Si legge su roma.corriere.it
ANM, comitato contro la “riforma Nordio”: “A difesa della Costituzione e No al referendum” - ANM in campo, istituito un comitato contro la “riforma Nordio” per il referendum: “A difesa della Costituzione e per il No al referendum”. Come scrive blitzquotidiano.it