Nonna Graziella travolta dalla nipote tragedia shock in Italia | una fine orribile

Una mattina qualunque si è trasformata in un incubo per una giovane donna di 24 anni e per l'intera comunità di Chivasso, in provincia di Torino. Intorno alle 8, in una tranquilla via residenziale, la ragazza ha investito accidentalmente la propria nonna durante una manovra di parcheggio. L'impatto è stato così violento che, nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, per l'anziana non c'è stato nulla da fare. La vittima si chiamava Graziella Ojes, aveva 79 anni e viveva non lontano dall'abitazione della nipote. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, al volante della sua Fiat Punto, stava facendo retromarcia quando, senza accorgersene, ha colpito la nonna che si trovava dietro il veicolo.

