Non solo Venezuela | nel mirino degli Usa anche il Messico

Dopo il Venezuela e le minacce alla Nigeria, la Casa Bianca starebbe pianificando missioni anche contro i cartelli messicani. Lo rivelano funzionari americani alla Nbc, che specificano che "non si mira a indebolire il governo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Non solo Venezuela: nel mirino degli Usa anche il Messico

