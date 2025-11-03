Non solo Venezuela | nel mirino degli Usa anche il Messico

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il Venezuela e le minacce alla Nigeria, la Casa Bianca starebbe pianificando missioni anche contro i cartelli messicani. Lo rivelano funzionari americani alla Nbc, che specificano che "non si mira a indebolire il governo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

non solo venezuela nel mirino degli usa anche il messico

© Tgcom24.mediaset.it - Non solo Venezuela: nel mirino degli Usa anche il Messico

Altre letture consigliate

venezuela mirino usa messicoCosa sta succedendo tra USA e Venezuela: i motivi dietro le accuse di Trump a Maduro e i possibili scenari - Donald Trump accusa Nicolas Maduro di alimentare il narcotraffico e continua ad attaccare navi venezuelane nei Caraibi, causando decine ... Da fanpage.it

venezuela mirino usa messico“Porti, aeroporti e strutture militari del Venezuela nel mirino degli Usa: ecco dove Trump potrebbe colpire” - L'amministrazione Trump ha individuato obiettivi strategici in Venezuela, accusato di essere un narco- ilfattoquotidiano.it scrive

venezuela mirino usa messico"Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela": Trump indica gli obiettivi, ma poi frena - Le forze militari statunitensi sono pronte all'azione, nel mirino porti e strutture militari. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Mirino Usa Messico