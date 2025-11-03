Già prima delle elezioni, era visibile ad Arusha un certo malcontento. Terza città della Tanzania, ma principale luogo turistico per via della sua vicinanza con il Kilimangiaro, gli abitanti di Arusha hanno lamentato una certa pioggia di soldi su Dodoma e sulle aree vicine. Su quella regione quindi che tempo fa è stata destinata a diventare capitale ma su cui solo adesso, a distanza di almeno trent’anni, si stanno concentrando gli investimenti. Ma se a Dodoma si esulta per l’arrivo della nuova ferrovia e per le nuove infrastrutture, ad Arusha ci si interroga su quando finalmente i sodi potranno arrivare anche alle falde della montagna più alta d’Africa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Non solo per sport – Africa, la fine dello “sportwashing”