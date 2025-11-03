Non solo olio ma anche relax ritorna La grande Festa dell’Olio Nuovo
Arezzo, 3 novembre 2025 – - Sabato 22 e domenica 23 novembre a Castiglion Fiorentino appuntamento nel Chiostro di San Francesc o. Dopo la bruschetta da guinness dei primati dello scorso anno, ritorna la manifestazione nazionale “Andar per Frantoi”, promossa dall’associazione Città dell’Olio, che quest’anno a Castiglion Fiorentino sarà tutta dedicata al “wellness”. Clou della manifestazione sarà domenica 23 al chiostro di San Francesco dove sono previsti una serie di eventi tutti dedicati al benessere all’ enogastronomia. Inoltre, durante il fine settimana il prezioso “oro verde” verrà celebrato anche nei ristoranti e nei locali di somministrazione che proporranno piatti dove l’olio evo la farà da padrone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
