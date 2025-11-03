Non solo la Torre dei Conti | dalla Domus Aurea alle Mura Aureliane tutti i monumenti crollati negli ultimi anni a Roma

Questa volta è toccato alla Torre dei Conti crollare, almeno parzialmente, sotto gli occhi increduli dei passanti e mettendo a rischio la vita degli operai impegnati in loco. Ma prima dell’edificio medievale dei Fori Imperiali ci sono tanti altri edifici della Capitale che negli ultimi anni hanno contribuito ad allungare l’ elenco dei crolli e dei cedimenti. Tutti i precedenti degli ultimi anni. Nel 2022 fu l’ arco di Porta Maggiore a perdere un pezzo all’alba, sfiorando i pendolari del mattino. Nel 2018 cedette un solaio di epoca imperiale in via Campania. Quello stesso anno, un fulmine ferì la statua di Garibaldi al Gianicolo. 🔗 Leggi su Open.online