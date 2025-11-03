Non solo Bisseck protocollo Var violato | caos arbitri in Serie A

Creato un precedente pericoloso, urge un intervento di Rocchi. Da Verona-Inter a Milan-Roma: tutti i casi da moviola In attesa dei due posticipi di oggi, la decima giornata di Serie A ha regalato tanti casi da moviola, con una grave violazione del protocollo Var. L’episodio che ha fatto discutere di più è l’ammonizione di Bisseck per fallo su Giovane, tra le proteste dei giocatori del Verona che chiedevano l’espulsione per chiara occasione da gol. Bisseck ammonito in Verona Inter (foto Ansa) – Calciomercato.it Sicuramente ci sono tre elementi per il DOGSO: possesso del pallone, ma anche distanza dalla porta vista l’impossibilità di altri difendenti di intervenire. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

