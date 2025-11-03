Non si ferma la protesta Pro-Pal nelle scuole di Napoli occupato un nuovo liceo
Non si fermano le occupazioni dei licei a Napoli. Dopo gli istituti occupati nei giorni scorsi, stamattina 3 novembre è toccato al liceo statale Pasquale Villari di via Rimini, nei pressi di piazza Nazionale."Abbiamo deciso di occupare il nostro istituto per adempire alla nostra responsabilità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
