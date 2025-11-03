Non sembrano tue figlie | lo sfogo di un papà contro i commenti razzisti dei social

Un padre britannico di due bambine dalla pelle nera ha raccontato sui social i commenti offensivi ricevuti da chi dubita che siano sue figlie biologiche. Con la moglie Sharon, di origini zimbabwesi, ha affrontato un difficile percorso verso la genitorialità e oggi condivide la sua storia per denunciare i pregiudizi ancora radicati contro le famiglie miste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

