Non sembrano tue figlie | lo sfogo di un papà contro i commenti razzisti dei social

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un padre britannico di due bambine dalla pelle nera ha raccontato sui social i commenti offensivi ricevuti da chi dubita che siano sue figlie biologiche. Con la moglie Sharon, di origini zimbabwesi, ha affrontato un difficile percorso verso la genitorialità e oggi condivide la sua storia per denunciare i pregiudizi ancora radicati contro le famiglie miste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

