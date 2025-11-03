Dal Kenya e dal Sudamerica arrivano storie di resilienza e riuso. Gli scarti (senza senso) tessili dettati dalla nostra compulsività creano opportunità sociali e sfidano le logiche di mercato. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Non sappiamo più vestirci, ma c'è chi trasforma la nostra spazzatura fast in una nuova moda