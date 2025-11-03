Non salirò mai più su una ruota panoramica | panico in un parco divertimenti due ragazze ricoverate dopo essere state scaraventate a terra

Un parco divertimenti in Louisiana si è trasformato in un set di un film horror in pieno tema Halloween per alcuni istanti. Due ragazze sono state ricoverate in ospedale dopo essere cadute da una ruota panoramica durante il Harvest Festival di New Roads nella serata di sabato 1° novembre. L’incidente è avvenuto mentre le giovani si trovavano su una delle cabine della ruota, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe avuto un malfunzionamento improvviso. Lo ha confermato lo sceriffo della parrocchia di Pointe Coupee, René Thibodeaux, citato dai media locali tra cui WAFB, Louisiana First News e Fox 10 News. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non salirò mai più su una ruota panoramica”: panico in un parco divertimenti, due ragazze ricoverate dopo essere state scaraventate a terra

