Era una di quelle serate che promettevano grandi attese. I telespettatori si erano accomodati davanti al piccolo schermo, molti con la cena pronta, altri già con tazze di tisana fumante in mano, curiosi di ascoltare la giovane attivista svedese Greta Thunberg. La tensione era palpabile: parlare con chi, a soli 22 anni, era diventata simbolo mondiale della lotta per il clima non capita tutti i giorni. Ma quella che doveva essere una delle interviste più attese della settimana si è trasformata in un vuoto silenzioso nello studio televisivo. Leggi anche: Greta Thunberg e l’Italia, la notizia è appena arrivata! Dove la vedremo Invece del volto accigliato e delle risposte incisive della Thunberg, i telespettatori si sono trovati di fronte al conduttore di Che tempo che fa, Fabio Fazio, intento a spiegare la mancata partecipazione dell’ospite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non posso venire!”. L’ospite super vip dà buca a Fabio Fazio: gelo in studio