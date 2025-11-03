Non possiamo rientrare in casa | l' odissea di un residente con la suocera 101enne e invalido all' 80% bloccato fuori dall' appartamento al 4° piano

ANCONA - Una situazione che ha dell'assurdo, un'odissea burocratica che sta costringendo un'intera famiglia a vivere lontana dalla propria casa. È la storia di Paolo Lovascio, residente in via San Martino, che denuncia di non poter rientrare nella sua abitazione al quarto piano a causa di un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it