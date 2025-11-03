‘Non ho idea’ se Trent verrà fischiato – Slot
2025-11-03 18:53:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore del Liverpool Arne Slot afferma di avere ricordi “solo positivi” di Trent Alexander-Arnold mentre il wideman si prepara per un’accoglienza potenzialmente gelida al suo primo ritorno ad Anfield da quando è partito per il Real Madrid. I tifosi di casa hanno deriso il nome di Alexander-Arnold prima del calcio d’inizio e fischiato quando ha sostituito Conor Bradley durante un pareggio interno per 2-2 contro l’Arsenal a maggio, giorni dopo aver annunciato che avrebbe terminato la sua associazione di 21 anni con il club quando il suo contratto sarebbe scaduto alla fine della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
𝐓𝐨𝐫𝐢𝐧𝐨 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚 𝐢 𝟑𝟎 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐑𝐞 𝐑𝐞𝐛𝐚𝐮𝐝𝐞𝐧𝐠𝐨: 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐨𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 Trent’anni fa nasceva un’idea: portare l’arte contemporanea nel cuore delle perso - facebook.com Vai su Facebook