2025-11-03 18:53:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore del Liverpool Arne Slot afferma di avere ricordi “solo positivi” di Trent Alexander-Arnold mentre il wideman si prepara per un’accoglienza potenzialmente gelida al suo primo ritorno ad Anfield da quando è partito per il Real Madrid. I tifosi di casa hanno deriso il nome di Alexander-Arnold prima del calcio d’inizio e fischiato quando ha sostituito Conor Bradley durante un pareggio interno per 2-2 contro l’Arsenal a maggio, giorni dopo aver annunciato che avrebbe terminato la sua associazione di 21 anni con il club quando il suo contratto sarebbe scaduto alla fine della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

'Non ho idea' se Trent verrà fischiato – Slot