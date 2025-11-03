Non essendo produttori di uova vanno abbattuti e di solito per triturazione La soluzione sarà evitare che nascano Mini guida per scegliere le uova più etiche possibili
L a soluzione per evitare che 34milioni di pulcini maschi (solo in Italia) vengano uccisi ogni anno è evitare che nascano: grazie a tecnologie avanzate, le aziende agricole possono infatti determinare il sesso degli embrioni nell’uovo. E dal 31 dicembre 2026 saranno tenute a farlo. Il “sessaggio in ovo” – così si chiama la tecnica che permette di fare una sorta di ecografia alle uova fecondate – eviterà che vengano al mondo animali che, nel nostro sistema alimentare, sono considerati scarti, non potendo fisiologicamente diventare produttori di uova. Oggi, appena individuati come maschi dagli operatori, vengono invece gettati in un condotto collegato con un trituratore. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
MI SONO STUFATO! ? Oggi voglio fare una riflessione con voi: Essendo una piccola realtà famigliare in A&S Barbecue si fa un po' di tutto, per cui un giorno sono a costruire i barbecue che tanto amate e il giorno dopo sono in veste di rappresentante in gi Vai su Facebook
Le uova vanno tenute in frigo o fuori? La risposta (definitiva?): “Vanno tenute nella loro confezione, in frigorifero e con la punta rivolta verso il basso. Ecco come mai” - Se pensate che la domanda “è nato prima l’uovo o la gallina” sia di difficile risposta, non avete idea di cosa si scatena quando ci si chiede “le uova vanno tenute in frigo o fuori? Come scrive ilfattoquotidiano.it