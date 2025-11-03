Non è solo colpa dell’Ia se molte Big Tech stanno licenziando

La tecnologia dà, la tecnologia toglie. Poco più di cinque anni fa scrivevamo che gli sviluppatori web erano tra le figure più ricercate sul mercato. Bastava fare anche solo un corso veloce online per trovare immediatamente un lavoro «sicuro». Figurarsi poi i laureati in informatica e affini. Lo stesso valeva per manager, consulenti e altre figure assunti con ottimi stipendi nelle aziende tech. In preda all’accelerazione digitale dovuta alla pandemia, non si parlava d’altro che di assunzioni e ricerca disperata di talenti, con le Big Tech che si contendevano i migliori sviluppatori sul mercato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

