Non è giusto non voglio dire la mia Saprà prendere le sue decisioni | Velasco sul rifiuto di Sinner in Coppa Davis
“Il no di Sinner alla Coppa Davis? La mia opinione è che non la voglio dare “. Presente alla cerimonia per i Collari d’Oro a Roma, il Ct dell’Italvolley femminile Julio Velasco ha parlato del rifiuto di Jannik Sinner in Coppa Davis dopo le due consecutive vinte tra 2023 e 2024. “Non è giusto stare a sindacare. Poi è un giocatore individuale e non è una squadra. Saprà prendere le sue decisioni”, ha concluso Velasco, a conferma che paragonare la Coppa Davis a un mondiale di qualsiasi sport di squadra non ha molto senso. Nelle scorse settimane infatti il no di Sinner alla Coppa Davis aveva generato numerose polemiche e diviso l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
