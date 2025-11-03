Non è giusto non voglio dire la mia Saprà prendere le sue decisioni | Velasco sul rifiuto di Sinner in Coppa Davis

“Il no di Sinner alla Coppa Davis? La mia opinione è che non la voglio dare “. Presente alla cerimonia per i Collari d’Oro a Roma, il Ct dell’Italvolley femminile Julio Velasco ha parlato del rifiuto di Jannik Sinner in Coppa Davis dopo le due consecutive vinte tra 2023 e 2024. “Non è giusto stare a sindacare. Poi è un giocatore individuale e non è una squadra. Saprà prendere le sue decisioni”, ha concluso Velasco, a conferma che paragonare la Coppa Davis a un mondiale di qualsiasi sport di squadra non ha molto senso. Nelle scorse settimane infatti il no di Sinner alla Coppa Davis aveva generato numerose polemiche e diviso l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

