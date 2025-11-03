Non ce l' ha fatta l' uomo ustionato nell' incendio della sua auto a Leini | è morto in ospedale

Non ce l'ha fatta l'88enne italiano che era rimasto gravemente ustionato nell'incendio della sua auto, che lui stesso aveva appiccato, nella mattinata di giovedì 30 ottobre 2025 a Leini, dove risiedeva. A causa del quadro clinico ormai compromesso, è morto nella giornata di sabato 1 novembre 2025. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Qualche giorno fa abbiamo ricordato Pelé, l’armonia fatta uomo. Oggi pensiamo a Maradona, il genio che ha trasformato il caos in arte. Due modi opposti e complementari di incarnare la grandezza, due anime che hanno reso il calcio molto più di un gioco: un Vai su Facebook

Walter Siti: «A 13 anni un uomo ha provato a molestarmi ma non l'ho detto a nessuno: se lo avessi fatto non sarei quello che sono oggi. I ragazzi di oggi fanno poco sesso ma ... - Nel saggio La fuga immobile uno dei più grande scrittori italiani riflette su cosa sia e cosa voglia la Generazione Z: in questa intervista racconta i traumi che ha affrontato e il perché abbia scelto ... Come scrive vanityfair.it

NOLE - Non ce l'ha fatta l'uomo caduto dal balcone: è morto all'ospedale di Ciriè poche ore dopo il ricovero - L'uomo, cadendo dal diversi metri di altezza, ha riportato diversi traumi gravi che, con il passare delle ore, hanno compromesso il q ... Riporta quotidianocanavese.it

Arrestato l’uomo che ha ucciso la moglie a colpi di pietra nel Beneventano: morto il figlio 15enne - Salvatore Ocone è stato fermato in provincia di Campobasso. Lo riporta lettera43.it