Non basta un buon match per resistere ad Aversa
essence hotels fano 1 aversa 3 (28-26, 24-26, 21-25, 19-25): Coscione 3, Tonkonoh 16, Merlo 17, Roberti 12, Ricci 5, Mengozzi 7, Iannelli (L), Campilongo, Galdenzi, Fornal 2, Sorcinelli, Bisotto, Rizzi 1, Arguelles Sanchez. All. Mastrangelo. AVERSA: Minelli, Vattovaz 9, Tallone 15, Raffa, Mattei 13, Mazza, Motzo, Tiozzo 17, Garnica 3, Iorio, Agouzoul, Guerrini, Mentasti, Volpato 18. All. Tomasello. Arbitri: Di Bari Pierpaolo e Marotta Michele Note: Fano battute vincenti 3, battute sbagliate 19, muro 9; Aversa battute vincenti 6, battute errate 21, muro 13. L’Essence Hotels viene fermata da Aversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
