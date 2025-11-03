Nola tenta il cavallo di ritorno dopo furto dell’auto | arrestato 50enne napoletano
Un tentativo di “cavallo di ritorno” è stato sventato giovedì dalla Polizia di Stato a Nola. In manette è finito un 50enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto ha avuto inizio quando un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Nola: Tenta il “ cavallo di ritorno” per 3.000€, ma… Nola: arrestato un uomo dalla Polizia di Stato dopo aver tentato un “cavallo di ritorno”. Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano, con precedenti di polizia, per estor - facebook.com Vai su Facebook
Nola, tenta un “cavallo di ritorno”: arrestato 50enne - Marigliano - X Vai su X
Nola, tenta un “cavallo di ritorno”: arrestato 50enne - NOLA – Un tentativo di “cavallo di ritorno” è stato sventato dalla Polizia di Stato nella giornata di giovedì, con l’arresto di un 50enne napoletano, già Nola, tenta un “cavallo di ritorno”: arrestato ... Come scrive marigliano.net
Nola, tenta cavallo di ritorno ma finisce in manette dopo la riscossione - Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano, con precedenti di polizia, per estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Riporta ilmediano.com
Cavallo di ritorno a Nola ma all'appuntamento trova i poliziotti: 50enne in manette - Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano, con precedenti di polizia, per ... Si legge su internapoli.it