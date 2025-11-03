Nola | arrestato un uomo dalla Polizia di Stato dopo aver tentato un cavallo di ritorno
Il 50enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dagli agenti dopo aver tentato un’estorsione e opposto resistenza al momento dell’arresto.. Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano, con precedenti di polizia, per estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, una persona si è recata presso gli uffici della Squadra Mobile per denunciare il furto della sua auto avvenuto in mattinata a Nola e, al contempo, per denunciare di aver ricevuto una richiesta di 3.000 euro per la restituzione. Gli agenti della Squadra Mobile e dei Commissariati di Acerra e Nola hanno accertato che il proprietario del veicolo era stato contattato dal 50enne che l’aveva invitato a raggiungerlo nella sua attività commerciale per la consegna del veicolo in cambio del denaro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Scopri altri approfondimenti
#Cronaca Nola: arrestato un uomo dalla Polizia di Stato dopo aver tentato un “cavallo di ritorno” - facebook.com Vai su Facebook
Nola, tenta un “cavallo di ritorno”: arrestato 50enne - NOLA – Un tentativo di “cavallo di ritorno” è stato sventato dalla Polizia di Stato nella giornata di giovedì, con l’arresto di un 50enne napoletano, già Nola, tenta un “cavallo di ritorno”: arrestato ... Da marigliano.net
Chiede cavallo di ritorno da 3000 euro, arrestato a Nola - Un uomo di 50 anni arrestato con l’accusa di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato un cosiddetto “cavallo di ritorno” a Nola. Segnala ilfattovesuviano.it
"Se vuoi la tua auto mi devi dare 3mila euro", ma stavolta non funziona - L'articolo "Se vuoi la tua auto mi devi dare 3mila euro", ma stavolta non funziona proviene da OttoPagine. Da msn.com