Noi Moderati le perplessità dopo l’esclusione dalla nuova giunta

Reggiotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La giunta presentata dal presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, è sicuramente composta da persone di qualità. Tuttavia, tale scelta non può essere definita collegiale, infatti, suscita perplessità il metodo che ha portato alla sua definizione e l’esclusione, in questa prima fase, di Noi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

