Noi Moderati le perplessità dopo l’esclusione dalla nuova giunta
“La giunta presentata dal presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, è sicuramente composta da persone di qualità. Tuttavia, tale scelta non può essere definita collegiale, infatti, suscita perplessità il metodo che ha portato alla sua definizione e l’esclusione, in questa prima fase, di Noi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
#29ottobre ?#Anas, la Fit-Cisl Nazionale : perplessità sul possibile scorporo dell'azienda dal Gruppo Fs. Serve chiarezza su obiettivi e finalità Un'ipotesi che sta generando incertezza tra i dipendenti Domani è previsto un incontro con le nostre rappresent - facebook.com Vai su Facebook