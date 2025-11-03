Noi la risolviamo Le parole criptiche dell' avvocato di Lovati su Garlasco

Nel giorno in cui l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti si è presentato in udienza davanti al tribunale del Riesame di Brescia, l'avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, a Mattino5 ha parlato dell'eventualità che il proprio assistito possa essere ascoltato dai pm di Brescia. Infatti, nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta mala gestione della procura di Pavia, che ha portato al sequestro dei dispositivi elettronici dell'ex pm, si indaga anche per una presunta corruzione per quanto riguarda il caso di Garlasco. L'ipotesi di reato formulata dalla procura di Brescia in capo a Venditti è di corruzione in atti giudiziari, perché secondo l'accusa potrebbe aver agevolato l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

