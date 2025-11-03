No l' Europa non controllerà il contenuto delle chat | la vigilanza spetterà ai gestori delle piattaforme
La Danimarca, che guida il Consiglio Ue fino a fine anno, ha comunicato alle capitali un cambio di rotta: nel regolamento CSA (Child Sexual Abuse) sparisce il pilastro più controverso, gli ordini di rilevamento obbligatori che avrebbero imposto alle piattaforme di scansionare i contenuti privati. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
Ready to mix? Dal 1° novembre parte la promo europea dedicata a DDJ-FLX2! Per un periodo limitato, il controller più amato dai nuovi DJ è disponibile con uno sconto del 15% sul prezzo di listino — prezzo promo consigliato €159,00. Compatibile con Spotify Vai su Facebook