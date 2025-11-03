No It | Welcome to Derry non tradisce Stephen King semplicemente non teme di sperimentare
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Meglio avvertire subito chi legge: It: Welcome to Derry è una serie che non fa sconti. Il primo episodio si apre e si chiude nel terrore, ma non si scherza anche nel mezzo. Il tutto con un certo senso di novità. Trattandosi di un prequel, si può pensare che “i giochi siano fatti”, ma non è così. La narrazione dei film si sviluppa a partire da altri personaggi e quelli qui proposti sono diversi. Non mancano, però, i collegamenti con il resto della “tradizione”, visibili innanzitutto dai cognomi e dai luoghi che fanno da fil rouge a tutto il racconto, una piacevole citazione di altri tempi e altri luoghi cari allo scrittore del Maine. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
