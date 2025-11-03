Nigeria Trump | Un attacco? Può darsi stanno uccidendo molti cristiani

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe ordinare di inviare truppe in Nigeria o di effettuare raid aerei. “Potrebbe essere”, ha sottolineato Trump rispondendo alle domande dei giornalisti a bordo dell’Air Force One. “ Stanno uccidendo un gran numero di cristiani, non permetteremo che ciò accada”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

