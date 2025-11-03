Nigeria Trump | Un attacco? Può darsi stanno uccidendo molti cristiani
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe ordinare di inviare truppe in Nigeria o di effettuare raid aerei. “Potrebbe essere”, ha sottolineato Trump rispondendo alle domande dei giornalisti a bordo dell’Air Force One. “ Stanno uccidendo un gran numero di cristiani, non permetteremo che ciò accada”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Trump evoca truppe Usa o raid aerei in Nigeria 'per fermare l'uccisione di numerosi cristiani' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Trump evoca truppe Usa o raid aerei in Nigeria 'per fermare l'uccisione di numerosi cristiani' #ANSA - X Vai su X
Trump: “Nigeria fermi persecuzioni cristiani o attacchiamo”/ “Fucili spianati contro i terroristi islamici” - Trump minaccia la Nigeria “o fermate le persecuzioni contro cristiani o vi attacchiamo”. Lo riporta ilsussidiario.net
Dopo il Venezuela, la Nigeria (e la Cina). Lo sceriffo Trump minaccia tutti - “Se il governo della Nigeria continua a permettere l’uccisione dei cristiani, attaccheremo in modo rapido, feroce e violento". Lo riporta huffingtonpost.it
Trump adesso punta la Nigeria per "salvare" i cristiani: "Verremo ad armi spianate, rapidi e feroci" - Donald Trump ha annunciato di aver ordinato al Pentagono di preparare piani per una possibile azione militare in Nigeria, accusando il governo di Abuja di non ... Da huffingtonpost.it