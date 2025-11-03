Niente musica alcol e baldoria | i carabinieri bloccano la festa abusiva
Un ragazzo italiano di seconda generazione di 17 anni aveva un sogno: organizzare una mega festa di Halloween in un campo di proprietà di via Palestro a Ponte San Nicolò, recente acquistato con annesso rudere, dalla madre originaria dello Sri Lanka. Attraverso un “tam tam” sulle chat dei giovani. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
