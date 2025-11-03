Nicola Lagioia libri e film | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Nicola Lagioia all’Auditorium del Mascheroni per “Molte fedi sotto lo stesso cielo”, la proiezione de “L’altro volto della speranza” alla Sala dell’Orologio, CULT! a Bergamo, incontri con gli autori e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 3 novembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 14 novembre alla galleria Carducci 7 a Bergamo sarà allestita la mostra “Visioni spaziali – Bergamo e oltre”, con opere di Serenella Oprandi. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. A cura di Laura Medolago e Chiara Di Bella. Stasera alle 20. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nicola Lagioia, libri e film: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

