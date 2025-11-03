Nico Gonzalez Atletico Madrid l’argentino si prende il Metropolitano | standing ovation dei tifosi dei Colchoneros Cosa è successo

Nico Gonzalez Atletico Madrid, il Metropolitano lo acclama, lui si commuove. È titolare fisso per Simeone e il riscatto dalla Juventus si avvicina. Una sostituzione che si trasforma in un trionfo. Al 69? minuto dell’ultima sfida dell’Atletico Madrid, il Civitas Metropolitano è esploso in un boato. Quando il tabellone ha segnalato l’uscita di Nico Gonzalez, tutto lo stadio si è alzato in piedi: «Niiico, Niiico!» ha intonato il pubblico rojiblanco, tributando un’autentica ovazione all’argentino. L’ex Juventus è uscito dal campo stremato, dopo un’altra prestazione generosa, anche se sfortunata sotto porta, dimostrando di aver conquistato definitivamente il suo nuovo popolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

