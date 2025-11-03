Niccolini tutto orgoglio e certezze | La vittoria di un grande gruppo
Del gol subito dopo 13 secondi avrebbe fatto volentieri a meno. "Ma se vogliamo pensare che sia servito per reazione diciamo che va bene così. In realtà non è vero: avrei preferito non prenderlo, anche se il fatto che dopo la squadra abbia giocato come se fosse 0-0, senza disunirsi, creando occasioni da gol, con lucidità e controllo racconta della solidità, della serietà e della consapevolezza di un gruppo che si riconosce nella filosofia a prescindere dagli interpreti. Perché poi abbiamo cambiato otto giocatori rispetto alla gara precedente". Daniel Niccolini consegna la sua fotografia della gara e del Bologna.
