Del gol subito dopo 13 secondi avrebbe fatto volentieri a meno. "Ma se vogliamo pensare che sia servito per reazione diciamo che va bene così. In realtà non è vero: avrei preferito non prenderlo, anche se il fatto che dopo la squadra abbia giocato come se fosse 0-0, senza disunirsi, creando occasioni da gol, con lucidità e controllo racconta della solidità, della serietà e della consapevolezza di un gruppo che si riconosce nella filosofia a prescindere dagli interpreti. Perché poi abbiamo cambiato otto giocatori rispetto alla gara precedente". Daniel Niccolini consegna la sua fotografia della gara e del Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Niccolini, tutto orgoglio e certezze: "La vittoria di un grande gruppo"