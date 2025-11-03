NFL week 9 | crollano Packers e Colts vincono Seahawks 49ers Patriots e Bills che piegano i Chiefs

La nona settimana della NFL 2025-2026 regala grandi match e sorprese. Nella NFC cambia tutto in vetta. Crollano in casa, non senza sorpresa, i Green Bay Packers (5-2-1) 13-16 contro i Carolina Panthers (5-4) con un Love che sparacchia due intercetti e un brutto infortunio al ginocchio per Kraft. A proposito di infortuni, i Washington Commanders (3-6) perdono in casa 14-38 contro i Seattle Seahawks (6-2) e il gomito del QB Daniels va in frantumi. Ai piani alti anche i Los Angeles Rams (6-2) che dispongono a piacimento dei New Orleans Saints (1-8) per 34-10. Vincono anche i San Francisco 49ers (6-3) per 34-24 contro i New York Giants (2-7), mentre sorpresa dei Minnesota Vikings (4-4) che sbancano 27-24 il campo dei Detroit Lions (5-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

