Dopo un avvio complicato, Malick Thiaw si è imposto al Newcastle, che lo aveva acquistato dal Milan per oltre 35 milioni. Premiato come miglior giocatore di ottobre, ha conquistato Eddie Howe, che ha elogiato il suo impatto e commentato il suo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Newcastle, Howe felice di Thiaw: “Trasferimento non facile, ma ne è valsa la pena”