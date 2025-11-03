Newcastle Howe felice di Thiaw | Trasferimento non facile ma ne è valsa la pena
Dopo un avvio complicato, Malick Thiaw si è imposto al Newcastle, che lo aveva acquistato dal Milan per oltre 35 milioni. Premiato come miglior giocatore di ottobre, ha conquistato Eddie Howe, che ha elogiato il suo impatto e commentato il suo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
