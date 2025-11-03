New York Marathon 2025 trionfo al fotofinish per Kipruto | Meucci 11°

Il keniano vince in 2h08:09 battendo Mutiso per sedici centesimi. L’azzurro chiude a tre secondi dalla top ten. Obiri record tra le donne con 2h19:51. Una delle edizioni più spettacolari di sempre della Maratona di New York. Il keniano Benson Kipruto si è imposto con il tempo di 2h08:09, battendo al fotofinish il connazionale Alexander Mutiso per appena sedici centesimi: il distacco più ridotto nella storia della corsa. Completa il podio, tutto keniano, Albert Korir in 2h08:57. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

